Рейнгольд прокомментировал переход Смолова в «Сельту» из «Локомотива»

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о переходе российского нападающего Фёдора Смолова на правах аренды в испанскую «Сельту» из московского «Локомотива».
Рейнгольд прокомментировал переход Смолова в «Сельту» из «Локомотива»
  • ©rccelta.es

«Он играл без настроения. Это все видели. Много игр провёл в запасе, хотя в «Краснодаре» был ведущим игроком. Он сдал. Посмотрим, может, ему поможет смена коллектива. Самое главное, что сам футболист доволен этим переходом», — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».

«Сельта» арендовала Смолова до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). Он вышел на поле на 78-й минуте.

Ранее футболист «Сельты» Франсиско Пейнадо заявил, что Смолов может принести много радости команде.

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