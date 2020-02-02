Рейнгольд прокомментировал переход Смолова в «Сельту» из «Локомотива»
- ©rccelta.es
«Он играл без настроения. Это все видели. Много игр провёл в запасе, хотя в «Краснодаре» был ведущим игроком. Он сдал. Посмотрим, может, ему поможет смена коллектива. Самое главное, что сам футболист доволен этим переходом», — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».
«Сельта» арендовала Смолова до конца нынешнего сезона с правом выкупа.
Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). Он вышел на поле на 78-й минуте.
Ранее футболист «Сельты» Франсиско Пейнадо заявил, что Смолов может принести много радости команде.