Футболист «Сельты»: Смолов может принести много радости команде

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Полузащитник испанской «Сельты» Франсиско Пейнадо высказался о новичке команды — российском нападающем Фёдоре Смолове.
Футболист «Сельты»: Смолов может принести много радости команде
  • © официальный сайт "Сельты"

«Смолов может многое привнести в команду. Если сможет раскрыться и внести свой вклад, он принесёт много радости «Сельте», — цитирует Пейнадо El Desmarque.

Он также отметил, что после прихода Смолова «Сельта» сможет быть гораздо опаснее у ворот соперника.

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). Он вышел на поле на 78-й минуте.

Ранее испанские болельщики отреагировали на дебют Смолова за «Сельту».

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