Испанские болельщики отреагировали на дебют Смолова за «Сельту»

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Испанские болельщики в социальных сетях прокомментировали дебют российского нападающего Фёдора Смолова в составе «Сельты» из Виго.
Испанские болельщики отреагировали на дебют Смолова за «Сельту»
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«Сегодня он неплохо взаимодействовал с Яго Аспасом. К тому же он не играл на своём месте», — приводит слова одного из фанатов в Twitter «Чемпионат».

Другой пользователь написал, что дал бы Смолову провести на поле больше времени, а третий фанат отметил, что если россиянин сможет адаптироваться и сыграться с Яго Аспасом, то это будет прекрасно.

«Проблема была в том, что он ещё не знает команду. Было слишком мало времени для этого. Надеюсь, он займёт место в команде», — гласит комментарий ещё одного болельщика.

Ещё один поклонник «Сельты» выразил мнение, что Смолов сделал за 12 минут на поле больше, чем другой форвард команды Габриэль Фернандес.

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). Он вышел на поле на 78-й минуте.

Ранее в испанских СМИ оценили дебют Смолова за «Сельту».

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