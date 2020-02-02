Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче с «Монпелье»

Нападающему ПСЖ Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче 22-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Монпелье».

На 38-й минуте встречи Неймар выполнил эффектный финт «радуга», после чего главный арбитр встречи Жером Бризар показал ему жёлтую карточку.

После игры защитник парижан Преснель Кимпембе сказал, что судья якобы показал форварду предупреждение за неспортивное поведение.

«Это невероятно. Арбитр заявил, что в действиях Неймара было что-то унизительное, поэтому он и наказал его карточкой», — приводит слова Кимпембе Esporte Interativo.

Ранее сообщалось, что ПСЖ на своём поле разгромил «Монпелье» (5:0) в матче Лиги 1.