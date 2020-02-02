ПСЖ на своём поле разгромил «Монпелье» в матче Лиги 1
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Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.
Победу ПСЖ принесли голы Пабло Сарабии, Анхеля ди Марии, Килиана Мбаппе и Лейвина Курзавы. Автором автогола стал защитник «Монпелье» Даниэль Конгре.
Гости уже на старте матче остались вдесятером. Красную карточку получил голкипер Димитри Берто, а в концовке встречи команда лишилась ещё одного игрока — с поля был удалён хавбек Жорис Шотар.
ПСЖ с 55 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Монпелье» с 33 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным проиграл «Ниму», проведя большую часть матча вдевятером.