ПСЖ на своём поле разгромил «Монпелье» в матче Лиги 1

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«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Монпелье» в матче 22-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ на своём поле разгромил «Монпелье» в матче Лиги 1
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Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Победу ПСЖ принесли голы Пабло Сарабии, Анхеля ди Марии, Килиана Мбаппе и Лейвина Курзавы. Автором автогола стал защитник «Монпелье» Даниэль Конгре.

Гости уже на старте матче остались вдесятером. Красную карточку получил голкипер Димитри Берто, а в концовке встречи команда лишилась ещё одного игрока — с поля был удалён хавбек Жорис Шотар.

ПСЖ с 55 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Монпелье» с 33 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным проиграл «Ниму», проведя большую часть матча вдевятером.

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