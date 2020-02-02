Сергачёв отметился 19-й голевой передачей в текущем сезоне НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».

Для 21-летнего россиянина этот ассист стал 19-м в нынешнем сезоне НХЛ.

В этом розыгрыше турнира на его счету 51 матч.

Ранее в матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей.