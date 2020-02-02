Сергачёв отметился 19-й голевой передачей в текущем сезоне НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».
- Reuters
- © Kim Klement-USA TODAY Sports
Для 21-летнего россиянина этот ассист стал 19-м в нынешнем сезоне НХЛ.
В этом розыгрыше турнира на его счету 51 матч.
Ранее в матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей.
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