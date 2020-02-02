В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Короткая ссылка
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
  • Reuters
  • © Sergei Belski-USA TODAY Sports

В конце второго периода произошла массовая потасовка. 

Сначала Тальбо подрался с форвардом «Ойлерз» Сэмом Ганье, так как вратарю не понравилось, что тот попытался добить шайбу в ворота, когда он её уже зафиксировал.

После того как судьям удалось погасить конфликт, выяснить отношения в драке решили нападающий «Флайерз» Мэттью Ткачук и защитник «Ойлерз» Этан Бир, а затем Тальбо подрался со своим коллегой по амплуа из «Эдмонтона» Майком Смитом.

Ранее сообщалось, что два очка Задорова не спасли «Колорадо Эвеланш» от проигрыша «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить