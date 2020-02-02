В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
- Reuters
- © Sergei Belski-USA TODAY Sports
В конце второго периода произошла массовая потасовка.
Сначала Тальбо подрался с форвардом «Ойлерз» Сэмом Ганье, так как вратарю не понравилось, что тот попытался добить шайбу в ворота, когда он её уже зафиксировал.
После того как судьям удалось погасить конфликт, выяснить отношения в драке решили нападающий «Флайерз» Мэттью Ткачук и защитник «Ойлерз» Этан Бир, а затем Тальбо подрался со своим коллегой по амплуа из «Эдмонтона» Майком Смитом.
Ранее сообщалось, что два очка Задорова не спасли «Колорадо Эвеланш» от проигрыша «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.