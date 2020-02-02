В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце второго периода произошла массовая потасовка.

Сначала Тальбо подрался с форвардом «Ойлерз» Сэмом Ганье, так как вратарю не понравилось, что тот попытался добить шайбу в ворота, когда он её уже зафиксировал.

После того как судьям удалось погасить конфликт, выяснить отношения в драке решили нападающий «Флайерз» Мэттью Ткачук и защитник «Ойлерз» Этан Бир, а затем Тальбо подрался со своим коллегой по амплуа из «Эдмонтона» Майком Смитом.

Ранее сообщалось, что два очка Задорова не спасли «Колорадо Эвеланш» от проигрыша «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.