Два очка Задорова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Задорова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе «Флайерз» дубли оформили Джоэль Фараби и Кевин Хейз и по разу отличились Мэтт Нисканен и Скотт Лотон. У гостей шайбы забросили россиянин Никита Задоров, а также Микко Рантанен и Андре Бураковски.

Кроме того, Задоров отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.

Это поражение стало для «Колорадо» первым в четырёх матчах.

Ранее «Флорида Пантерз» проиграла «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Сергея Бобровского.

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