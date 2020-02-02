Два очка Задорова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе «Флайерз» дубли оформили Джоэль Фараби и Кевин Хейз и по разу отличились Мэтт Нисканен и Скотт Лотон. У гостей шайбы забросили россиянин Никита Задоров, а также Микко Рантанен и Андре Бураковски.

Кроме того, Задоров отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.

Это поражение стало для «Колорадо» первым в четырёх матчах.

Ранее «Флорида Пантерз» проиграла «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Сергея Бобровского.