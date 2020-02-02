Два очка Задорова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ
- Reuters
- © Eric Hartline-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
В составе «Флайерз» дубли оформили Джоэль Фараби и Кевин Хейз и по разу отличились Мэтт Нисканен и Скотт Лотон. У гостей шайбы забросили россиянин Никита Задоров, а также Микко Рантанен и Андре Бураковски.
Кроме того, Задоров отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.
Это поражение стало для «Колорадо» первым в четырёх матчах.
Ранее «Флорида Пантерз» проиграла «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Сергея Бобровского.