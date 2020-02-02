«Флорида» проиграла «Монреалю» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Бобровского

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«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» проиграла «Монреалю» в НХЛ, несмотря на 31 сейв Бобровского
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Канадиенс» принесли шайбы Ника Судзуки, Арттури Лехонена, Томаша Татара и Брендана Галлахера. Илья Ковальчук не отличился результативным действиями, однако завершил матч с показателем полезности — «+1».

В параллельных матчах «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме уступил «Ванкувер Кэнакс» (3:4), а «Баффало Сэйбрз» в оветайме взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).

Ранее сообщалось, что Овечкина признали лучшим игроком месяца в НХЛ впервые с 2015 года.

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