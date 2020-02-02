Валуев считает, что спортсмены должны сами принимать решение о выступлении на ОИ

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев высказал мнение о ситуации с возможным отстранением России от летней Олимпиады 2020 года в Токио и выступлении на Играх под нейтральным флагом.

«Я считаю, что ехать на Олимпиаду надо хотя бы по той простой причине, что, во-первых это решение каждого боксёра, который получил свою олимпийскую путёвку. Во-вторых, этот вопрос на сегодняшний день ещё не решён, и нельзя говорить в сослагательном наклонении, а нужно отложить эти обсуждения и готовиться к тому, чтобы выступать на Играх. Надо ставить вопрос именно таким образом», — заявил Валуев.

Он отметил, что дальше, когда станет ясно, каким образом россияне будут выступать на Олимпиаде, тогда и стоит принимать решения об участии или пропуске Игр.

«И этот вопрос спортсмен должен решать сам за себя, поскольку он сам завоёвывал путёвку. В случае отказа это отразится и на самом боксёре, и на федерации, и это нужно понимать», — добавил боксёр.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря 2019 года наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что боксёры не видят смысла ехать на Олимпиаду без флага и гимна.