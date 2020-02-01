Тедеско заявил, что хочет изучить русский язык

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём желании изучить русский язык.

«Я хочу говорить по-русски, но это очень трудно», — приводит «Матч ТВ» слова Тедеско, сказанные немецким специалистом на русском языке.

Тренер отметил, что у него нет учителя, но он хочет выучить язык.

«Учителя у меня — вся команда, все стараются помочь, поэтому есть какой-то результат», — добавил тренер.

34-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела восемь официальных матчей, одержав три победы, трижды проиграв и дважды сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что Тедеско доволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом».