Тедеско заявил, что хочет изучить русский язык

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём желании изучить русский язык.
Тедеско заявил, что хочет изучить русский язык
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«Я хочу говорить по-русски, но это очень трудно», — приводит «Матч ТВ» слова Тедеско, сказанные немецким специалистом на русском языке.

Тренер отметил, что у него нет учителя, но он хочет выучить язык.

«Учителя у меня — вся команда, все стараются помочь, поэтому есть какой-то результат», — добавил тренер.

34-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела восемь официальных матчей, одержав три победы, трижды проиграв и дважды сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что Тедеско доволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом».

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