Тедеско доволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче Кубка Париматч Премьер.

«Хотел бы отметить, что этот матч мы провели после большой паузы. Хотелось увидеть прессинг и высокую интенсивность со стороны наших игроков на поле, поэтому доволен ребятами. Мирзов играл центрального форварда, но его тянуло на бровку, где привычнее. Мне приходилось гнать его в центр», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

Он отметил, что пока не может сказать, будет ли команда играть по такой тактической схеме в весенней части сезона.

«По ней же мы играли перед паузой в турнире и даже заработали сколько-то очков, но в дальнейшем мы можем использовать и другие схемы», — добавил специалист.

Ранее Валерий Карпин заявил, что ему безразличен результат матча со «Спартаком».