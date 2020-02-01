Карпин заявил, что ему безразличен результат матча со «Спартаком»
- РИА Новости
«Доволен всем, за исключением одной вещи. Доволен прессингом и работой без мяча. О чём я и говорил — результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать сломя голову отыгрываться. Но футболисты на поле хотят выиграть, поэтому пропускали контратаки. В остальном — всем доволен», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Резиуана Мирзова.