Карпин заявил, что ему безразличен результат матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в матче Кубка Париматч Премьер.

«Доволен всем, за исключением одной вещи. Доволен прессингом и работой без мяча. О чём я и говорил — результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать сломя голову отыгрываться. Но футболисты на поле хотят выиграть, поэтому пропускали контратаки. В остальном — всем доволен», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Резиуана Мирзова.