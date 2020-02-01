Овечкин признан первой звездой января в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В десяти декабрьских матчах 34-летний россиянин набрал 15 (13 + 2) очка. Он также поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Второй звездой месяца признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 17 (6 + 11) очков за девять игр.

Третьей звездой месяца признан голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, одержавший девять побед с показателем в 94,8% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1,58.

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Мессье и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.