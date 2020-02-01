ЦСКА сыграл вничью со «Сваровски Тироль» в контрольном матче
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в испанском Кампоаморе, завершилась со счётом 2:2.
ЦСКА забил первым. На 41-й минуте пенальти реализовал Никола Влашич. На 44-й минуте «Сваровски» ответил голом Златко Дедича. Австрийская команда сумела выйти вперёд на 58-й минуте благодаря голу Штефана Маейрхофера. ЦСКА ушёл от поражения благодаря голу Яки Бийола, забившего на 79-й минуте.
В следующем контрольном матче армейцы сыграют с датским «Норшелланом». Встреча пройдёт 5 февраля.
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Мирзова.