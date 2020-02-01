ЦСКА сыграл вничью со «Сваровски Тироль» в контрольном матче

Московский ЦСКА и австрийский «Сваровски Тироль» сыграли вничью в контрольном матче.

Встреча, прошедшая в испанском Кампоаморе, завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА забил первым. На 41-й минуте пенальти реализовал Никола Влашич. На 44-й минуте «Сваровски» ответил голом Златко Дедича. Австрийская команда сумела выйти вперёд на 58-й минуте благодаря голу Штефана Маейрхофера. ЦСКА ушёл от поражения благодаря голу Яки Бийола, забившего на 79-й минуте.

В следующем контрольном матче армейцы сыграют с датским «Норшелланом». Встреча пройдёт 5 февраля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Мирзова.