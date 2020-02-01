Ласицкене рассказала, как ей удалось показать лучший результат сезона в мире

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление на легкоатлетическом турнире «Битва полов» в Москве, на котором она показала лучший результат сезона в мире.
Ласицкене рассказала, как ей удалось показать лучший результат сезона в мире
  • РИА Новости

«Рада, что удалось показать лучший результат сезона, вчерашний прыжок Ярославы Магучих подстёгивал меня. Я отбросила все негативные мысли о том, что не могу пока очно соревноваться с ней. Но рада была сегодня порадовать публику таким прекрасным результатом», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она выразила надежду, что сможет соревноваться на международном уровне уже в зимнем сезоне.

«Не хочется пропускать зиму, потому что это очень важный этап для подготовки к Олимпиаде. Надеюсь, что все усилия, которые сейчас предпринимаются, не будут напрасны», — добавила трёхкратная чемпионка мира.

Предыдущий лучший результат сезона принадлежал украинке Ярославе Магучих — 2,02 м. Она показала его на турнире в немецком Карлсруэ.

Ласицкене, как и другие российские легкоатлеты, не имеет права выступать на международной арене из-за ситуации вокруг отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что Ласицкене поддержала решение Министерства спорта о приостановлении аккредитации ВФЛА.

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