«Динамо» всухую победило «Спартак» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Микса Индрашиса, Ивана Игумнова, Дмитрия Яшкина и Вячеслава Кулёмина.

Таким образом, «Спартак» в пятый раз подряд уступил динамо в КХЛ. Предыдущая победа красно-белых над «Динамо» была одержана в ноябре 2018 года.

В других матчах игрового дня «Сибирь» победила минское «Динамо» (3:2), «Локомотив» разгромил «Йокерит» (5:0), «Торпедо» обыграло «Северсталь» (5:0), а «Сочи» взял верх над «Витязем» (5:4).

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