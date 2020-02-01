Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
  • РИА Новости

«До меня так же, как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю ещё раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, всё решается на уровне руководства», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он также предположил, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением по поводу Кокорина.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. После этого форварда перевели в «Зенит-2».

Ранее Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом».

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