Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
- РИА Новости
«До меня так же, как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю ещё раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, всё решается на уровне руководства», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Он также предположил, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением по поводу Кокорина.
Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. После этого форварда перевели в «Зенит-2».
Ранее Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом».