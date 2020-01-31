Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.

«Был ли в контракте с «Зенитом» пункт о возможности аренды без моего согласия? Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но всё вышло по-другому», — приводит слова Кокорина «Бизнес Online» со ссылкой на эфир телеканала «Звезда».

Он также рассказал, что у него был разговор с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом.

«У меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить», — добавил футболист.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи».