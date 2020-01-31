Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи»

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с арендой в «Сочи».
Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи»
  • РИА Новости

«Почему не хочу в «Сочи»? Просто обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», и у меня были свои амбиции и планы», — приводит слова Кокорина «Бизнес Online» со ссылкой на эфир телеканала «Звезда».

Он отметил, что у него были возможности и цели, связанные с выступлениями в «Зените», и он придерживался своего плана.

«У меня была возможна аренда, и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут, что я им не нужен. Сейчас — хоп! — и сказали: «Ты едешь на второй сбор». Поэтому как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение», — добавил футболист.

Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» пошутили над отказом Кокорина переходить в клуб.

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