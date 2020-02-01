«Авангард» в третий раз за сезон КХЛ уступил «Барысу»

Омский «Авангард» потерпел поражение от «Барыса» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нур-Султане завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Барыса» отличились Дмитрий Гурков, Кирилл Панюков, Алексей Маклюков и Павел Акользин. У гостей шайбы забросили Семён Ручкин, Сергей Шумаков и Кирилл Семёнов.

Для «Авангарда» это уже третье поражение от «Барыса» в текущем сезоне КХЛ. Кроме того, казахстанский коллектив одержал третью победу подряд.

В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» одолела минское «Динамо» (3:2).

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