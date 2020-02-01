«Авангард» в третий раз за сезон КХЛ уступил «Барысу»

Короткая ссылка
Омский «Авангард» потерпел поражение от «Барыса» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» в третий раз за сезон КХЛ уступил «Барысу»
  • РИА Новости

Встреча в Нур-Султане завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Барыса» отличились Дмитрий Гурков, Кирилл Панюков, Алексей Маклюков и Павел Акользин. У гостей шайбы забросили Семён Ручкин, Сергей Шумаков и Кирилл Семёнов.

Для «Авангарда» это уже третье поражение от «Барыса» в текущем сезоне КХЛ. Кроме того, казахстанский коллектив одержал третью победу подряд.

В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» одолела минское «Динамо» (3:2).

Ранее КХЛ назвала лучших игроков января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить