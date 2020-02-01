КХЛ назвала лучших игроков января

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Стали известны лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в январе.
КХЛ назвала лучших игроков января
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте турнира, лучшим форвардом месяца признан нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев, который забросил 10 шайб и сделал восемь результативных передач при показателе полезности «+13».

Его одноклубник Егор Сорокин стал лучшим голкипером. Он помог команде победить в шести матчах из восьми со своим участием. При этом вратарь дважды сыграл на ноль, а также отражал 94,05% бросков в среднем за игру.

Лучшим защитником января признан Микко Лехтонен из финского «Йокерита». На счету защитника пять голов и восемь передач при коэффициенте полезности «+4».

Ранее хет-трик Дмитрия Кугрышева помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ.

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