Россияне завоевали серебро на молодёжном ЧЕ по бобслею

Российские бобслеисты Григорий Волосков, Сергей Бакланов, Максим Баньков и Андрей Андриянов стали вторыми в соревнованиях четвёрок на молодёжном чемпионате Европы в австрийском Инсбруке.

РИА Новости

Сборная России показала результат 1 минута 44,69 секунды. Победу одержали немцы Ханс Петер Ханнигхофер, Эрек Максимилиан Брукерт, Пауль Хенсель и Кристиан Рёдер (1:43,71). Ранее Роман Репилов выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по санному спорту.