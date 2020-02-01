Россияне завоевали серебро на молодёжном ЧЕ по бобслею

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Российские бобслеисты Григорий Волосков, Сергей Бакланов, Максим Баньков и Андрей Андриянов стали вторыми в соревнованиях четвёрок на молодёжном чемпионате Европы в австрийском Инсбруке.
Россияне завоевали серебро на молодёжном ЧЕ по бобслею
  • РИА Новости

Сборная России показала результат 1 минута 44,69 секунды.

Победу одержали немцы Ханс Петер Ханнигхофер, Эрек Максимилиан Брукерт, Пауль Хенсель и Кристиан Рёдер (1:43,71).

Ранее Роман Репилов выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по санному спорту.

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