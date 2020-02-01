Нурмагомедов и Макгрегор могут провести реванш осенью 2020 года

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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут провести реванш осенью.
Нурмагомедов и Макгрегор могут провести реванш осенью 2020 года
  • Reuters

По словам президента UFC Даны Уайта, это произойдет в случае победы россиянина над Тони Фергюсоном в ближайшем бою. Как заметил функционер, сразу после указанного поединка начнется Рамадан — священный месяц для мусульман, когда верующие значительно ограничивают себя в пище.

«Сентябрь, октябрь или ноябрь», — сказал Уайт ESPN, отвечая на вопрос об ориентировочной дате боя Нурмагомедов — Макгрегор.

Глава UFC также заметил, что ирландец не хочет ждать так долго.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC.

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