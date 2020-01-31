Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC

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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с американской организацией.
Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC
  • © umar_nurmagomedov Instagram

Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов, опубликовав в Instagram снимок с братом.

«Братишка, Умар Нурмагомедов, тебе ещё многое предстоит доказать. Когда я подписывался в UFC, то было много людей, которые не верили в меня. Однако моя команда и близкие люди поддерживали и верили в меня. Упование на Всевышнего и труд принесут плоды. У тебя есть всё для результата. А теперь действуй и доказывай, что твоё место среди лучших атлетов мира», — гласит пост Хабиба.

На профессиональном уровне Умар Нурмагомедов одержал 12 побед в 12 поединках.

Ранее экс-чемпион UFC заявил, что Нурмагомедов будет драться с Макгрегором.

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