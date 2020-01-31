Экс-чемпион UFC: Уайт сказал, что Нурмагомедов будет драться с Макгрегором

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг, сославшись на слова президента организации Даны Уайта, заявил о возможности проведения боя-реванша между действующим обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Экс-чемпион UFC: Уайт сказал, что Нурмагомедов будет драться с Макгрегором
  • Reuters

«Я спросил у Даны Уайта: «Неужели Нурмагомедов собирается делать то, что ему говорят?». На что он ответил: «Хабиб примет этот бой». Уайт также сказал, что их первый поединок стал самым крупным денежным ивентом в истории UFC. Потому реванш будет ещё больше. Но сначала Хабиб подерётся с Тони в апреле, после чего наступит Рамадан, так что он возьмёт небольшой перерыв», — цитирует Биспинга BJ Penn.

Первый поединок россиянина и ирландца состоялся в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом.

Ранее российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев выразил сомнение в том, что Нурмагомедов превосходит Макгрегора в ударной технике.

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