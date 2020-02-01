«Каролина» Свечникова уступила дома «Вегасу»

«Вегас Голден Найтс» одержал выездную победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Пол Штясны, Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Алекс Так. У хозяев отличились Теуво Терявяйнен, Брок Макгин и Себастьян Ахо. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 2 секунды с показателем полезности «0».

«Вегас» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, имея 59 очков. У «Каролины» восьмая позиция на Востоке и 61 зачётный балл.

В другом матче дня «Эдмонтон Ойлерз» победил «Сент-Луис Блюз» (4:2). «Бостон Брюинз» в гостях одолел «Виннипег Джетс» (2:1).

Ранее сообщалось, что гол Кучерова принёс успех «Тампе» в Анахайме, а Василевский одержал свою 150-ю победу в НХЛ.