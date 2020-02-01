«Каролина» Свечникова уступила дома «Вегасу»

Короткая ссылка
«Вегас Голден Найтс» одержал выездную победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).
«Каролина» Свечникова уступила дома «Вегасу»
  • Reuters

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Пол Штясны, Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Алекс Так. У хозяев отличились Теуво Терявяйнен, Брок Макгин и Себастьян Ахо. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 2 секунды с показателем полезности «0».

«Вегас» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, имея 59 очков. У «Каролины» восьмая позиция на Востоке и 61 зачётный балл.

В другом матче дня «Эдмонтон Ойлерз» победил «Сент-Луис Блюз» (4:2). «Бостон Брюинз» в гостях одолел «Виннипег Джетс» (2:1).

Ранее сообщалось, что гол Кучерова принёс успех «Тампе» в Анахайме, а Василевский одержал свою 150-ю победу в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить