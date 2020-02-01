Гол Кучерова принёс успех «Тампе» в Анахайме, Василевский одержал свою 150-ю победу в НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла в гостях «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).
Гол Кучерова принёс успех «Тампе» в Анахайме, Василевский одержал свою 150-ю победу в НХЛ
  • Reuters

Четвёртую шайбу «молний» забросил россиянин Никита Кучеров. Перед этим он ассистировал Эрику Чернаку. Ещё по голу провели Ондржей Палат и Энтони Чирелли. В списке лучших бомбардиров сезона Кучеров занимает 12-е место с 60 (23 + 37) очками. Его одноклубник вратарь Андрей Василевский совершил 23 сейва и оформил свою 150-ю победу в НХЛ.

У «Анахайма» отличились Рикард Ракелль, Майкл Дель Зотто и Трой Терри. В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» идёт на четвёртой позиции с 67 очками, у «уток» 45 зачётных баллов и 14-я строчка на Западе.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин закрепился на пятом месте в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить