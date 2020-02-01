Гол Кучерова принёс успех «Тампе» в Анахайме, Василевский одержал свою 150-ю победу в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла в гостях «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

Четвёртую шайбу «молний» забросил россиянин Никита Кучеров. Перед этим он ассистировал Эрику Чернаку. Ещё по голу провели Ондржей Палат и Энтони Чирелли. В списке лучших бомбардиров сезона Кучеров занимает 12-е место с 60 (23 + 37) очками. Его одноклубник вратарь Андрей Василевский совершил 23 сейва и оформил свою 150-ю победу в НХЛ.

У «Анахайма» отличились Рикард Ракелль, Майкл Дель Зотто и Трой Терри. В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» идёт на четвёртой позиции с 67 очками, у «уток» 45 зачётных баллов и 14-я строчка на Западе.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин закрепился на пятом месте в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.