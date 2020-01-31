Буянова — об участии фигуриста Даниеляна на ЧМ: это было коллегиальное решение

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Елена Буянова, тренер 16-летнего российского фигуриста Артура Даниеляна, прокомментировала попадание своего подопечного в состав сборной России на чемпионат мира.
Буянова — об участии фигуриста Даниеляна на ЧМ: это было коллегиальное решение
  • РИА Новости

«Это было коллегиальное решение. Как правило, проходится много инстанций, утверждений. Есть ведь московская Федерация фигурного катания, тренерский совет. Голоса его членов серьёзно влияют на решение по составу. Потом проходит исполком федерации, и лишь после этого утверждается состав. Я счастлива и благодарна за оказанное нам доверие. Мы все очень гордимся Артуром и счастливы за него», — цитирует Буянову ТАСС.

На чемпионате Европы-2020 в Линце Даниелян завоевал серебряную медаль. Первенство мира пройдёт в канадском Монреале с 18 по 22 марта.

Ранее определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.

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