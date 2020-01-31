Агент Алексея Миранчука заявил, что не знает об интересе «Милана»

Вадим Шпинёв, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Милана».

РИА Новости