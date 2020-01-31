Агент Алексея Миранчука заявил, что не знает об интересе «Милана»
Вадим Шпинёв, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Милана».
- РИА Новости
«Милан делал предложение «Локомотиву» по аренде Алексея Миранчука? Я не знаю, откуда такая информация», — цитирует Шпинёва Sport24.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказал «Милану» в аренде Алексея Миранчука.
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