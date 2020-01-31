Источник: «Локомотив» отказал «Милану» в аренде Алексея Миранчука

Итальянский «Милан» сделал запрос московскому «Локомотиву» на предмет аренды полузащитника Алексея Миранчука, однако получил отказ.

Об этом сообщает Betting Insider. По информации источника, «Милан» предлагал €3 млн за аренду с правом последующего выкупа футболиста за €15 млн, однако получил отказ.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл 21 матч за «Локомотив» во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.

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