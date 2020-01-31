«Спартак» намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ
- РИА Новости
По словам Федуна, которые приводит ТАСС, клуб ещё не направлял официальное письмо в лигу, но с высокой долей вероятности на пост президента РПЛ выдвинет нынешнего руководителя — Прядкина.
Ранее сообщалось, что РПЛ согласилась провести перевыборы президента лиги, после того как РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина из-за несоблюдения основных принципов и требований, предъявляемых регламентирующими документами ФИФА и РФС.