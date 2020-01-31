НБА планирует поднять потолок зарплат на $6 млн

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) уведомила клубы о намерении увеличить максимальный размер зарплатных ведомостей команд с сезона-2019/20.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём Twitter, согласно прогнозу потолок зарплат может составить порядка $115 млн вместо ранее запланированных $116 млн.

Отмечается, что клубы и агенты позитивно восприняли данную информацию, поскольку у них были опасения, что из-за потерь НБА на китайском рынке и падения телерейтингов максимальный размер зарплат не будет поднят до планируемой отметки.

Также сообщается, что налог на роскошь будут платить клубы, ведомость которых к концу сезона превысит $139 млн.

В нынешнем сезоне потолок зарплат составляет $109,14 млн, а налогом на роскошь облагают клубы, зарплатная ведомость которых превышает $132,627 млн.

Ранее сообщалось, что стали известны имена резервистов на Матч всех звёзд НБА.