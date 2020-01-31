Квартальнов рассказал, как относится к молодым хоккеистам

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, как выстраивает взаимоотношения с молодыми хоккеистами, блеснувшими на чемпионате мира 2020 года.

Всё, что касается МЧМ, уже прошло. Мы нашим ребятам так и сказали: «Парни, началась взрослая жизнь, новые реалии — юношеский хоккей закончился». Но мы в тренерском штабе «Ак Барса» понимаем, что надо потерпеть, дать время нашей молодежи перестроиться — на них падает большая нагрузка. Мы можем немного варьировать состав, давать меньше игрового времени молодёжи, но не делаем этого. У нас на лёд выходят два парня 2000 года рождения. Хотя мы могли только одного выпускать как «лимитчика». Но стараемся побольше молодых погружать в реальность КХЛ», — приводят слова специалиста «Известия».

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