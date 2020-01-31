Одну из улиц Лос-Анджелеса могут переименовать в честь Брайанта
Одна из улиц Лос-Анджелеса может быть названа в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося на прошлой неделе при крушении вертолёта.
- Reuters
Как сообщает TMZ, администрация города всерьез раздумывает над соответствующим проектом.
Ранее форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард заявил, что следовал примеру Брайанта и часто летал на вертолёте с пилотом Арой Зобаяном.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»