Леонард признался, что часто летал с пилотом вертолёта Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард заявил, что следовал примеру погибшего Коби Брайанта и часто летал на вертолёте с пилотом Арой Зобаяном.

«Я говорил с Брайантом о передвижении на вертолёте перед переездом в Лос-Анджелес. Я видел, как он быстро перемещается. Коби сказал, что делает это на протяжении уже 17 лет. Иногда я пользовался услугами этого же пилота и действовал по той же схеме. Весь процесс моих перемещений из Сан-Диего в Лос-Анджелес был таким же, как у Коби. Ара Забоян был отличным парнем, одним из лучших пилотов. Это тот человек, которому ты доверишь перелёт из одного города в другой. Я не могу поверить в случившееся», — приводит слова Леонарда ESPN.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна, пилот Ара Забоян и ещё шесть человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января.

Ранее баскетболисты «Лейкерс» провели командный вечер памяти Брайанта.