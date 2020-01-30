Баскетболисты «Лейкерс» провели командный вечер памяти Брайанта
- Reuters
Как сообщает Associated Press, вечер был проведён вместо отменённого матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс».
Кроме игроков, во встрече приняли участие тренер команды Фрэнк Вогель и другие сотрудники клуба.
Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.
Ранее хоккеист Александр Овечкин заявил, что Брайант был великим человеком.