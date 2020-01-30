Баскетболисты «Лейкерс» провели командный вечер памяти Брайанта

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» провели командный вечер памяти легенды клуба Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта.

Как сообщает Associated Press, вечер был проведён вместо отменённого матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс».

Кроме игроков, во встрече приняли участие тренер команды Фрэнк Вогель и другие сотрудники клуба.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее хоккеист Александр Овечкин заявил, что Брайант был великим человеком.