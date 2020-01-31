Ребров: Эмери сгубило стремление быть хорошим для всех
- globallookpress.com
Вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил бывшего наставника московского клуба Унаи Эмери.
«Он был фанатик, это точно. Как он себя вёл в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали. Возможно, он слишком близко подпустил футболистов. Эмери — человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех — не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всё сломалось», — приводит слова футболиста «Чемпионат».
Испанский специалист возглавлял «Спартак» в 2012 году и был уволен после сери неудачных матчей. После ухода из команды он трижды кряду выиграл Лигу Европы с «Севильей».
Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал решение продлить контракт со «Спартаком». Он отметил, что для него новый трудовой договор — это вызов, чтобы стать сильнее, а также помочь партнёрам по команде.