Ребров: Эмери сгубило стремление быть хорошим для всех

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Вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил бывшего наставника московского клуба Унаи Эмери.
Ребров: Эмери сгубило стремление быть хорошим для всех
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Вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил бывшего наставника московского клуба Унаи Эмери.

«Он был фанатик, это точно. Как он себя вёл в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали. Возможно, он слишком близко подпустил футболистов. Эмери — человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех — не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всё сломалось», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Испанский специалист возглавлял «Спартак» в 2012 году и был уволен после сери неудачных матчей. После ухода из команды он трижды кряду выиграл Лигу Европы с «Севильей».

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал решение продлить контракт со «Спартаком». Он отметил, что для него новый трудовой договор — это вызов, чтобы стать сильнее, а также помочь партнёрам по команде.

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