Ребров: Эмери сгубило стремление быть хорошим для всех

Вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил бывшего наставника московского клуба Унаи Эмери.

Вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил бывшего наставника московского клуба Унаи Эмери.

«Он был фанатик, это точно. Как он себя вёл в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали. Возможно, он слишком близко подпустил футболистов. Эмери — человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех — не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всё сломалось», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Испанский специалист возглавлял «Спартак» в 2012 году и был уволен после сери неудачных матчей. После ухода из команды он трижды кряду выиграл Лигу Европы с «Севильей».

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал решение продлить контракт со «Спартаком». Он отметил, что для него новый трудовой договор — это вызов, чтобы стать сильнее, а также помочь партнёрам по команде.