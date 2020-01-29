Ребров объяснил, почему продлил контракт со «Спартаком»

Голкипер Артём Ребров прокомментировал решение продлить контракт с московским «Спартаком».

«Лакмусовая бумажка для меня — то, что мои партнёры, тренерский штаб и руководство единым порывом поддержали это решение. Итак, я отвечу зачем. В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное — чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему своё время», — написал Ребров в своём Instagram.

Он отметил, что для него новый контракт — это вызов, чтобы стать сильнее, а также помочь партнёрам по команде.

«Но просто стоять рядом и говорить, куда бежать и что делать, не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать, каким потом достигаются победы. И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. Это жизнь, моя футбольная жизнь и мой путь. Я рад, что этот путь продолжается, и я сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнёров по команде и, конечно же, болельщиков», — добавил 35-летний голкипер.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В его активе 130 матчей, 47 из которых он отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 150 мячей.

Ранее сообщалось, что Андрей Ещенко поделился мыслями относительно своего будущего в «Спартаке».