Ещенко: Тедеско говорит, что мы с Ребровым должны быть в «Спартаке»

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями относительно своего будущего в клубе.
Ещенко: Тедеско говорит, что мы с Ребровым должны быть в «Спартаке»
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«Мне надо решать: или помогать команде и тренеру, а затем заканчивать с футболом и идти в тренеры, или ещё попылить пару лет. Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде. Что мы можем помогать и другим игрокам, и ему в тренировочном процессе. Также и в коллективе. Думаю, в любой команде должны быть такие люди», — цитирует 35-летнего футболиста Sport24.

Контракт Ещенко со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе наказание фаната «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы.

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