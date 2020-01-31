Паравян выиграл шахматный турнир в Гибралтаре

Российский шахматист Давид Паравян стал победителем представительного турнира в Гибралтаре.

По итогам 10-ти туров сразу семь гроссмейстеров набрали по 7,5 очка. Был назначен тай-брейк, в полуфинале которого Паравян одолел своего соотечественника Андрея Есипенко. Причем после четырёх партий по рапиду, завершившихся вничью, соперникам потребовалась партия по правилам армагеддона. Победу праздновал Паравян, который затем оказался сильнее китайца Ван Хао в финальном раунде. После выигрыша партии чёрными фигурами россиянин свёл вничью следующую.

Ранее сообщалось, что Есипенко и Паравян сыграли вничью в центральной партии дня на турнире в Гибралтаре.