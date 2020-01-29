Есипенко и Паравян сыграли вничью в центральной партии дня на турнире в Гибралтаре
Российские шахматисты Андрей Есипенко и Давид Паравян сыграли вничью в восьмом туре представительного турнира в Гибралтаре.
Оба сохранили свои позиции в лидирующей группе, имея по 6,5 очка. Столько же у иранца Пархама Магсудлу и китайца Ван Хао, которые также разошлись миром.
Ранее сообщалось, что Есипенко и Паравян лидируют на шахматном турнире в Гибралтаре.
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