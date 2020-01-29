Есипенко и Паравян сыграли вничью в центральной партии дня на турнире в Гибралтаре

Российские шахматисты Андрей Есипенко и Давид Паравян сыграли вничью в восьмом туре представительного турнира в Гибралтаре.

Оба сохранили свои позиции в лидирующей группе, имея по 6,5 очка. Столько же у иранца Пархама Магсудлу и китайца Ван Хао, которые также разошлись миром.

Ранее сообщалось, что Есипенко и Паравян лидируют на шахматном турнире в Гибралтаре.