Есипенко и Паравян сыграли вничью в центральной партии дня на турнире в Гибралтаре

Короткая ссылка
Российские шахматисты Андрей Есипенко и Давид Паравян сыграли вничью в восьмом туре представительного турнира в Гибралтаре.

Оба сохранили свои позиции в лидирующей группе, имея по 6,5 очка. Столько же у иранца Пархама Магсудлу и китайца Ван Хао, которые также разошлись миром.

Ранее сообщалось, что Есипенко и Паравян лидируют на шахматном турнире в Гибралтаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить