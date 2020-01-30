Ганус поддержал заявление ОКР и Минспорта относительно ВФЛА

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что предыдущее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) демонстрировало фатальный подход в своём нежелании признавать проблемы.
Ганус поддержал заявление ОКР и Минспорта относительно ВФЛА
  • РИА Новости

«Я приветствую это заявление. Я уже давно приглашал к решению данного вопроса за рамки формальных процедур все заинтересованные стороны, к которым относятся ОКР и Минспорт. Хочется верить, что это правильная инициатива и эти шаги помогут исправить ситуацию. В настоящее время формируются механизмы для запуска здоровых процессов. Руководство ВФЛА в своём нежелании признавать проблемы сжигало за собой все мосты, оно демонстрировало фатальный подход, который неприемлем», — цитирует Гануса ТАСС. 

Ранее ОКР и Министерство спорта призвали руководство ВФЛА уйти в отставку.

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