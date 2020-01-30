Кобелев считает, что гендиректор «Сочи» поступил непрофессионально, объявив об аренде Кокорина

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал действия генерального директора ФК «Сочи» Дмитрия Рубашко, заранее объявившего о переходе в клуб форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Лично меня удивляет ситуация, сложившаяся вокруг Александра Кокорина. На мой взгляд, руководители клубов должны более профессионально подходить к своим обязанностям. Я говорю об интервью генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко. Это было неправильно и нелогично. Как можно говорить о переходе игрока, ещё не заключив с ним контракт?» — сказал Кобелев RT.

Эксперт считает, что руководство «Сочи» поторопилось с объявлением о переходе Кокорина.

«Аренда подразумевает слагаемое из трёх составляющих — подтверждения от обоих клубов и от самого игрока. Если одна из сторон не согласна, ни о какой аренде не может идти речи. Футбольный клуб «Сочи» явно поторопился объявить о переходе нападающего. Как так вышло — надо спросить у Рубашко».

Ранее Кобелев заявил, что Кокорину необходимо играть в РПЛ.