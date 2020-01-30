Кобелев: Кокорину необходимо играть в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что форварду «Зенита» Александру Кокорину не следует находиться во второй команде санкт-петербургского клуба, а нужно играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На мой взгляд, Александру необходимо играть в Премьер-лиге. Он и так потерял очень много времени, зачем теперь прозябать ещё полгода в ПФЛ, в «Зените-2»? Нужно искать какой-то выход. Я считаю, что Кокорин может пригодиться абсолютно любой команде РПЛ. Судя по сообщениям в прессе, уже сейчас три-четыре команды не против видеть Кокорина у себя», — заявил Кобелев RT.

Александр Кокорин отказался идти в аренду в «Сочи» и был переведён в «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не вступал в переговоры с Кокориным.