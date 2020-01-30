Халиев об изменениях в поведении Макгрегора: Нурмагомедов успокоил его

Российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев считает, что изменения в поведении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора связаны с его поражением от обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Дело в том, что Нурмагомедов его успокоил. После поражений нужно сначала вернуться на былой уровень, а уже потом говорить, что хочется. К примеру, я сейчас сам не могу делать громкие заявления, ведь уступил в последнем бою. Сейчас его слова не будут восприниматься всерьёз. Если он победит Хабиба или станет чемпионом в другой весовой категории, то вновь примется за старое. Это деньги, людям это нравится», — заявил Халиев в интервью RT.

Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Ранее Халиев ответил, считает ли договорным поединок Макгрегор — Серроне.