Халиев об изменениях в поведении Макгрегора: Нурмагомедов успокоил его
- Reuters
«Дело в том, что Нурмагомедов его успокоил. После поражений нужно сначала вернуться на былой уровень, а уже потом говорить, что хочется. К примеру, я сейчас сам не могу делать громкие заявления, ведь уступил в последнем бою. Сейчас его слова не будут восприниматься всерьёз. Если он победит Хабиба или станет чемпионом в другой весовой категории, то вновь примется за старое. Это деньги, людям это нравится», — заявил Халиев в интервью RT.
Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Ранее Халиев ответил, считает ли договорным поединок Макгрегор — Серроне.