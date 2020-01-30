Плющенко: не надо задирать нос после этого чемпионата Европы

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил выступление россиян на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Плющенко: не надо задирать нос после этого чемпионата Европы
  • globallookpress.com

«Слава богу, что у Димы Алиева всё получилось и он достойно выступил. Даниелян — просто отлично, стал стабильнее кататься. Вообще, все наши ребята здорово выступили, девочек можно даже не обсуждать, у нас супердевочки. Пары, танцы — какой сюрприз там был! Но не надо задирать нос после этого чемпионата Европы. Нужно ходить по земле. Сегодня так, а как будет дальше — посмотрим», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Российские фигуристы победили в одиночном женском и мужском катании, а также в соревнованиях спортивных и танцевальных пар. В общей сложности на счету россиян десять медалей чемпионата Европы различного достоинства.

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