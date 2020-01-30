Василевский считает, что Кучеров способен набирать 150 очков за сезон в НХЛ

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о партнёре по команде Никите Кучерове.
Василевский считает, что Кучеров способен набирать 150 очков за сезон в НХЛ
  • Reuters

«Мне кажется, Кучеров набирает нормально в этом сезоне. То, что это считают недостаточным, — из-за ожиданий, связанных с прошлым сезоном. Все думают, что если он в предшествующем году набрал 128 очков, то в этом должен 150. Но так не бывает. Как он был одним из лучших хоккеистов лиги, так и остался. И те же 150 очков он однажды обязательно наберёт, просто нужно время», — цитирует Василевского «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету Кучерова 58 (22 + 36) очков в 49 матчах.

Ранее сообщалось, что две передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Лос-Анджелесом» в НХЛ.

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