Бушманов считает, что не следует сравнивать Соболева с Понсе и Ларссоном

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов считает, что новичка команды Александра Соболева не стоит сравнивать с форвардами красно-белых Эсекьелем Понсе и Джорданом Ларссоном.
Бушманов считает, что не следует сравнивать Соболева с Понсе и Ларссоном
  • © Александр Соболев
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«Их нельзя сравнивать. Все трое — совершенно разные по стилистике игроки. Каждый со своими сильными качествами. Думаю, их разноплановость может стать серьёзным козырем «Спартака», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он также подчеркнул, что Соболеву придётся выдержать серьёзную психологическую проверку после перехода. Кроме того, он ответил по поводу результативности российского форварда, который в осенней части чемпионата забил больше, чем Понсе и Ларссон, вместе взятые.

«Если бы Ларссон и Понсе осенью выступали за «Крылья», а Соболев — за «Спартак», всё могло быть наоборот», — добавил Бушманов.

«Спартак» арендовал Соболева у самарских «Крыльев Советов» до конца сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне Соболев провёл 18 матчей в РПЛ, в которых забил десять мячей.

Ранее гендиректор клуба Томас Цорн заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева.

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