Цорн заявил, что Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско был лично заинтересован в переходе форварда Александра Соболева из самарских «Крыльев Советов».

«Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов», благо Саша с самого начала сезона привлёк к себе внимание яркой и результативной игрой», — приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.

По его словам, изначально пришлось слукавить в разговорах со СМИ по поводу Соболева, но клуб не был уверен в сделке. Он также думает, что арендное соглашение является наиболее комфортным вариантом как для клуба, так и для самого форварда.

«Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях», — добавил Цорн.

«Спартак» арендовал игрока до конца сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне Соболев провёл 18 матчей в РПЛ, в которых забил десять мячей.

Ранее «Спартак» подтвердил аренду футболиста Соболева.