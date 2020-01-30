Цорн заявил, что Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева в «Спартак»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско был лично заинтересован в переходе форварда Александра Соболева из самарских «Крыльев Советов».
Цорн заявил, что Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева в «Спартак»
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«Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов», благо Саша с самого начала сезона привлёк к себе внимание яркой и результативной игрой», — приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.

По его словам, изначально пришлось слукавить в разговорах со СМИ по поводу Соболева, но клуб не был уверен в сделке. Он также думает, что арендное соглашение является наиболее комфортным вариантом как для клуба, так и для самого форварда.

«Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях», — добавил Цорн.

«Спартак» арендовал игрока до конца сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне Соболев провёл 18 матчей в РПЛ, в которых забил десять мячей.

Ранее «Спартак» подтвердил аренду футболиста Соболева.

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